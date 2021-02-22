إطلاق الموقع الرسمي للكاتب الراحل وحيد حامد لتوثيق تاريخه الفني

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الصفحة الرسمية للكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد عن إطلاق موقعا رسميا لتوثيق مشواره الحافل في تاريخ السينما المصرية والدراما التلفزيونية.

ويتضمن الموقع سجل حافل بكل الأعمال التي قدمها وحيد حامد، بالنسبة الأفلام، والمسلسلات التليفزيونية، والمسلسلات الإذاعية، والمسرحيات، والمقالات المنشورة في الصحف المختلفة، بالإضافة إلى معرض للصور والفيديو يستعرض المقابلات التي أجريت معه.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد على مدار 4 عقود إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية وحاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ وحيد حامد مسيرته بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.

ومن أبرز أفلامه : طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة، ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

يذكر أن وحيد حامد توفي في الساعات الأولى من صباح الثاني من يناير الماضي، وذلك بعدما تم نقله إلى غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات، بعد تدهور حالته الصحية، حيث عانى من مشاكل في القلب والرئة وتدهور في وظائف الكبد.