إضراب شامل في الضفة والقدس وأراضي الـ 48 ردا على التصعيد .. فيديو وصور

المستقلة/-أحمد عبدالله/ عمّ الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، مختلف المحافظات الفلسطينية والقدس وأراضي الـ 48، وذلك رفضًا للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من مئتي فلسطيني وإصابة 1400 آخرين.

في يوم #إضراب_فلسطين من البــحر إلى النهــر.. إضراب شامل يعم مدينة أم الفحم المحتلة. pic.twitter.com/dc9gOlDwPF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 18, 2021

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فقد شمل الإضراب مختلف مناحي الحياة التجارية والتعليمية، إضافة للمؤسسات الخاصة والعامة، فيما أغلقت المدارس والجامعات المصارف أبوابها، وتوقفت وسائل النقل العام

جاء ذلك، بناء على دعوى من القوى الوطنية والإسلامية في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة ومخيمات اللجوء والشتات، التي طالبت الفلسطينيين بمختلف أماكن وجودهم المشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية، انطلاقًا من مراكز المدن والقرى والمخيمات.

صور| إضراب شامل في نابلس استعدادًا للاشتـــباك الموحد مع الاحتلال في كل أرجاء #فلسطين.#إضراب_فلسطين pic.twitter.com/bNsSXkldfQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 18, 2021

وطالبت القوى توجه المواطنين إلى مناطق التماس مع الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم، تحت علم فلسطين، في حين دعت لجنة المتابعة العربية العليا في أراضي الـ48، إلى إضراب شامل في المدن والبلدات الفلسطينية، ردًا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وعم الإضراب الشامل جميع المدن والقرى في منطقة المثلث داخل أراضي 1948، وأغلقت المحلات التجارية أبوابها، ولوحظ امتناع قطاعات واسعة من المستخدمين والموظفين، الذهاب إلى أماكن العمل في سوق العمل الإسرائيلي.

وتواجد العديد من أعضاء اللجان الشعبية وناشطون في الحركات الشبابية، عند مداخل البلدات العربية منذ ساعات الصباح الباكر، ورفعوا لافتات تدعو إلى الإضراب والالتزام به.

في يوم الإضراب الشامل.. إضراب شامل يعم بلدة العيساوية في مدينة القدس المحتلة#إضراب_فلسطين pic.twitter.com/NRmim0GSX3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 18, 2021

ودعت اللجنة القُطرية للسلطات المحلية العربية في البلاد، إلى الالتزام بالإضراب العام والشامل، كما أعلنت اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، عن دعمها للإضراب.

وفي وقت سابق، دعت اللجنة المركزية لحركة فتح، الفلسطينيين، إلى الالتزام التام بالإضراب الشامل، وذلك انسجامًا مع بيان لجنة المتابعة العربية في أراضي الـ48.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني، قرر مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب، وذلك في إطار التعبير عن الغضب من التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، فيما تقرر استثناء وزارة الصحة والهيئات المحلية والمؤسسات الخدماتية، التي ستعمل بنظام حالة الطوارئ لمواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.

الجدير ذكره، أن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أدى إلى استشهاد 201 فلسطينيًا، منهم 61 طفلًا و36 سيدة و16 مسنًا، وإصابة 1400 مواطن بجراح مختلفة منهم 400 طفل و270 سيدة، فيما استشهد أكثر من 10 فلسطينيين في الضفة الغربية، منذ الجمعة الماضية.