إصدارات .. الكاتبة السعودية دارين المساعد تصدر روايتها الاولى

المستقلة/- صدر حديثا عن مجموعة النيل العربية رواية «غويشة» وهي  الرواية الأولى للكاتبة والمفكرة السعودية «دارين المساعد»

تدور الرواية في إطار بوليسي مشوق حول عمل أجهزة المخابرات وكيفية معالجتهم للأحداث والمستجدات وكيفية تحريكهم لها من خلف الستار في إطار بوليسي تشويقي نبحث مع الكاتبة في إسرارعمل المخابرات ومع مغامرات الأبطال نغرق بين الحب والتضحية ومواجهة المجهول للحصول على الحقيقة.

وفي السرد المتسلسل ننتقل بين اقوال العقلو والقلب وماتجبرنا على فعله الظروف. حكاية يرتجل فيها الشعور بوصفه لنفسه في كل مشهد .

دارين المساعد ..كاتبة سعودية لها العديد من مقالات الرأي والتي تنشر في كبار الصحف العربية

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