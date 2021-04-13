إصابة قائد ريال مدريد راموس بفيروس كورونا

المستقلة/- أعلن ريال مدريد أن قائده سيرجيو راموس، المصاب حاليا، ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب كان بالكاد على اتصال بزملائه في الفريق بسبب غيابه وذهب فقط إلى مقر تدريبات النادي (فالديبيباس) للتعافي من إصابته العضلية الأخيرة، والتي أبعدته عن هذا القسم من الموسم.

في الوقت الحالي، ليس هو اللاعب الوحيد المصاب في الفريق، فزميله في الفريق فاران يغيب -أيضا- بسبب فيروس كورونا.

وتضم قائمة ريال مدريد من اللاعبين الذين تعافوا من كورونا ماريانو وإيدن هازارد وميليتاو وكاسيميرو ولوكا يوفيتش وناتشو بالإضافة إلى المدير الفني نفسه زين الدين زيدان.

وتعرض المدافع راموس لإصابة في ربلة الساق خلال تدريبات مع منتخب إسبانيا بعد الفوز 3-1 على كوسوفو أواخر الشهر الماضي في تصفيات كأس العالم بعد مشاركته بديلا لأحد زملائه في الدقيقة الـ86 من عمر اللقاء.

وغاب راموس (35 عاما) عن مباراة فريقه أمام ليفربول في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وكذلك مباراة العودة يوم الأربعاء في أنفيلد، إلى جانب الغياب عن الكلاسيكو يوم السبت الماضي أمام برشلونة والتي حسمها ريال مدريد بالفوز 2-1.

وكان راموس، الذي يرتبط بعقد مع الريال حتى نهاية الموسم الجاري، خضع لجراحة في الركبة في يناير/ كانون الثاني الماضي وغاب عن عشر مباريات، قبل أن يعود في مباراة انتهت بالفوز 3-1 على أتلانتا في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال.