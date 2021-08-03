إصابة سيناريست مصري بفيروس “دلتا” المتحور من كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن المخرج و السيناريست المصري محمد دياب عن إصابته بالفيروس الجديد المتحور من كورونا ويحمل اسم “دلتا” وذلك إثناء إقامته في ألمانيا رغم حصوله على المصل.

وكتب دياب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : بقالى أسبوعين عندى النسخة الجديدة من كوفيد ورغم إنى واخد الفاكسين، إلا أن الحماية كانت محدودة فى حالتى.. أنا متأكد إنى لو مكنتش واخد الفاكسين كانت حالتى هتبقى أسوأ بكتير.

وأضاف دياب: أنا حبيبت أحذر اللى واخد الفاكسين وفاكر إنه مش محتاج ياخد احتياطاته، الموضوع صعب، وأنا بعتبر نفسى من الناس اللى صحتها كويسة واتبهدلت ولو جه لحد كبير فى السن هيبقى أصعب بكتير.. أرجوكوا خدوا بالكوا من نفسكوا، متنسوش تدعولي وتدعوا لكل مريض”.

ويحضر محمد دياب لأحدث أفلامه “أميرة” المنتظر عرضه قريبًا، والفيلم من انتاج الفلسطيني هاني أبو أسعد، بالتعاون مع المنتج والمؤلف محمد حفظي، وجاء اختيار تارا عبود بعد أدائها الملفت في المسلسل الأردني “عبور” في 2019، والذي تدور أحداثه في مخيمات اللاجئين وما يواجهونه من معاناة يومية.

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