إصابة جمهور حفل عاصي الحلاني بكورونا.. حقيقة أم شائعة ؟

المستقلة/ منى شعلان/ أوضح الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حقيقة الأنباء المتداولة حول إصابة عدد كبيرة من جمهوره بفيروس كورونا المستجد، بعد حضور حفلته الغنائية التي أقيمت مؤخرًا فى لبنان بمناسبة ليلة رأس السنة.

وكتب الحلاني عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: “للتوضيح الخبر عن إصابات كورونا بحفل ليلة رأس السنة غير صحيح والحفل كان مرخص من قبل الوزارات المختصة الداخلية والسياحة ولم يكن الحفل الوحيد في لبنان وكل ما يتداول على بعض المواقع غير صحيح مجرد إشاعات مفبركة ومغرضة”.

وفى سياق آخر ، حل عاصي الحلاني ضيفا على برنامج “لايف من الدوبلكس” من تقديم الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا”، يوم الجمعة الجمعة، وتحدث عن حياته الشخصية وعلاقته بزوجته وأولاده وأصدقائه.

ومن أبرز تصريحات عاصي الحلاني:

– اسمي محمد الحلاني، وبدأ يقال لي عاصي منذ عام 1986، ولم أتخل عن اسم محمد وهو موجود في كل الأوراق الرسمية.

– أحنا 13 أخ وأخت، 10 بنات و3 أولاد وترتيبي رقم 11.

– أول قصة حب كانت مع بنت الجيران.

– اتشاجر مع زوجتي بسبب صوت التليفزيون أنا ارفع صوته بشكل كبير وهي تخفض صوته، وينتهي الأمر أن كل واحد منا يجلس في غرفة.

– أكثر هدية اشترها لي زوجتي ولم تعجبني كانت قميص واسع oversize.

– كان هناك معجبة مهووسة واتصلت بزوجتي وطلبت منها أن تتزوجني وتكون ضرتها وتحضر معي حفلاتي.

– أكتر صفة لا أحبها في ابني هي “الزن” يظل يطلب الشيء كثيرا حتى في النهاية أرضى وأنفذ له ما يريد.

– اسم جروب العائلة على “واتساب” هو “أبو كلابشة” ونقصد بها زوجتي كوليت لأنها قوية.

– لكي أغني في مصر مررت على لجنة في ماسبيرو وكانت مكونة من محمد سلطان وحلمي بكر، وغنيت لوديع الصافي ثم طلبوا مني أن أغني بالمصري واخترت “دارت الأيام” لأم كلثوم.

– أول حفل خاص غنيت فيه في مصر كان عيد ميلاد نبيلة عبيد.

– أعطي لابني كل الحرية لأنني أعرف أنه لن يفعل شيء خاطيء ولأنه يأخذ رأيي في كل شيء.

– لم اسأل أبدا أي امرأة عن عمرها، لأن المهم هو الروح الحلوة والقلب الكبير.

– احترم شيرين عبد الوهاب وأحلام وسعدت بالعمل معهما في The Voice.

– حب الخيل هوايتي منذ أن كنت صغيرا.

– أنا صديق للجميع وراغب علامة ووائل كفوري زاروني في مزرعتي لكن لم يركبوا الخيل لأنها ليست هواياتهما.