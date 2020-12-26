إصابة الفنان شريف رمزى بفيروس كورونا

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الفنان المصري شريف رمزي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وكتب رمزى قائلا:” الحمد لله على كل شيء عملت مسحة وطلعت إيجاية اللي اتعامل معايا اليومين اللي فاتوا يخلي باله”.

وجاء إعلان رمزى عن إصابته بـ”كوفيد-19″، بعد ساعات من إعلان الفنانة السورية جومانا مراد ، كما أعلن عدد من نجوم الفن على مدار اليومين الماضيين إصابتهم بالفيروس من بينهم النجمة يسرا وأمير كرارة وكريم فهمي والمنتج جمال العدل والمخرجة إيناس الدغيدي وغيرهم.

وفى سياق متصل ، أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية برئاسة الدكتور أشرف زكى بيانًا تخص فيه شركات الإنتاج بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء نص البيان كالتالى:

انطلاقًا من دور نقابة المهن التمثيلية كواحدة من أعرق نقابات جمهورية مصر العربية فإننا إذا نهيب بشركات الإنتاج الموقرة اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية المشددة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من اشتداد ضراوة جائحة فيروس كورونا والتى تفرض علينا جميعًا ضرورة التكاتف والتكافل لعبور هذه المرحلة الصعبة على كل الأصعدة حفظكم الله وحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها بكل الخير.