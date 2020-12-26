إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الفنان المصري أمير كرارة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور إيجابية العينة الطبية ، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

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وكتبت كرارة فى منشورًا له :” عملت مسحة تاني النهاردة وطلع عندي كورونا ياريت اللى اتعامل معايا يخلي باله و ادعولى بالشفاء”.

وينشغل الفنان أمير كرارة حاليًا، بتصوير مسلسله الجديد، بعنوان “نسل الأغراب”، والمقرر أن يشارك به في الموسم الرمضاني 2021، وهو بطولة كلا من “أحمد السقا، مي عمر، أحمد مالك، إدوراد، دياب، سلوى عثمان، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، أحمد فهيم، أحمد داش”، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

كما يستعد كرارة خلال الفترة القادمة للمشاركة في مسلسل إذاعي جديد يحمل اسم “أبو شامة وعلامة”، يسيطر عليه الطابع الكوميدي، ومن المقرر طرحه في الموسم الرمضاني 2021، وهو من تأليف هشام هلال.