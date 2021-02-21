إصابة الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أصيب الفنان المصري أحمد مكي بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية نتيجة التحليل، التي أجراها داخل أحد المعامل الخاصة، ويخضع حاليًا للعزل المنزلي وفقًا البروتوكول العلاجي المتبع.

من ناحية أخرى وواصل النجم أحمد مكى في الآونة الأخيرة، تصوير مشاهده فى مسلسل “الاختيار 2″، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته بجانب أحمد مكي، كريم عبد العزيز، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي.

حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

يذكر أن الجزء الأول من المسلسل حقق نجاح جماهيريا بعد عرضه في رمضان 2020، وكان من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

وتناول الجزء الأول من المسلسل حياة أحمد صابر المنسي – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذي استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل ‏الراحل‎.