إصابة الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة المصرية غادة عادل ، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتخضع حاليًا للعزل المنزلي، وتتلقى بروتوكول العلاج الخاص بالفيروس، وكتبت من خلال منشورًا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة:”إيجابيًا لـ COVID 19.. اطلب من كل شخص خالطني أن يخضع للعزل المنزلي”.

ومن المتوقع توقف تحضير غادة عادل لفيلمها الجديد “بيت عز”، وهو من تأليف أحمد سالم ويوسف سالم وإخراج مريم الأحمدي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي فريق العمل الفترة المقبلة.

وأيضاً ستتوقف عن استكمال تصوير فيلمها الجديد “أهل الكهف”، مع عدد من النجوم، أبرزهم خالد النبوي ومحمود حميدة ومصطفى فهمي، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، خالد النبوي، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، هار أحمد، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم، احمد لوكسر، أحمد الشربيني.

وتنتظر غادة عادل طرح فيلم “قمر 14” قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، ومن إخراج هادي الباجوري، ويشاركها في البطولة شيرين رضا، خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك.