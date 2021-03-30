إصابة الفنانة صفاء الطوخي بفيروس كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة المصرية صفاء الطوخي، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: “إيجابى كورونا”.

من ناحية أخرى تشارك صفاء الطوخي، فى الموسم الرمضاني المقبل 2021 ، بأكثر من عمل درامي حيث تشارك في مسلسل “كوفيد 25” للفنان يوسف الشريف، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021، وهو يتكون من 15 حلقة، ويظهر الفنان يوسف الشريف ضمن أحداث العمل شخصية “يوتيوبر”، ومن المقرر أن يقابل العديد من التحديات، حيث تجمع أحداث العمل بين الخيال والدراما الاجتماعية والرعب.

والمسلسل من بطولة العديد من الفنانين وأبرزهم يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، وراندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين، عماد رشاد، وغيرهم من الفنانين وهو من إخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

وانضمت صفاء الطوخي لفريق عمل مسلسل “ولاد ناس”، تأليف وإخراج هاني كمال، والذي ينتمي للبطولة الجماعية، حيث تجسد الطوخي فيه دور مديرة مدرسة خلال الأحداث التي تدور في إطار درامي واجتماعي، ويناقش قضايا الأسرة المصرية في المجتمع.

ويشارك فى بطولة مسلسل “ولاد ناس”، عدد كبير من الفنانين على رأسهم صبرى فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقى، وفاء صادق، إيهاب فهمى وصفاء الطوخى، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازى، وفريد النقراشى، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ومحمد السعدنى وندى عادل وطارق عبد الحليم، ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنان ماجد الكدوانى، والفنان بيومى فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان.

وتشارك صفاء الطوخى أيضًا فى بطولة مسلسل “خلى بالك من زيزى” مع أمينة خليل وتجسد دور والدتها، والعمل تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ويشارك ومحمد ممدوح، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صبرى فواز، على قاسم، أسماء جلال، سلوى محمد علي، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين.