إصابات كورونا عربيا تتجاوز 2 مليون والوفيات تقترب من 40 ألف تعرف على أعداد إصابات كورونا في الدول العربية وترتيبها

المستقلة/- إيهاب كاسب / صعدت دولة الإمارات العربية المتحدة للمرتبة الرابعة في قائمة الدول العربية الأعلى في إصابات “كورونا ” المعروف إعلاميًا بفيروس كورونا، وذلك بعدما سجلت 1121 إصابة جديدة، ليصل إجمالي أعداد الإصابات بها لـ 132 ألف و629 إصابة مؤكدة، متجاوزة بذلك قطر التي وصلت الإصابات فيها لـ 132 ألف و556 إصابة مؤكدة، وتأتي في المرتبة الأولى العراق بإجمالي 473 ألف إصابة تليها المملكة العربية السعودية بـ 347 ألف حالة، ثم المغرب بـ 219 ألف حالة، وتأتي مصر في المرتبة الثامنة بتسجيلها 108 ألف حالة.

كان مؤشر جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، رصد انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الدول العربية والذي انخفض لـ 16592 إصابة بعد يوم واحد من تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة.

بلغ إجمالي أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الوطن العربي أكثر من 2 مليون و171 ألف إصابة مؤكدة، بينما شهد منحنى الوفيات وفقًا لمؤشر جامعة جونز هوبكنز الأمريكية انخفاض محدود الذي أكد تراجع أعداد الوفيات أمس السبت عن اليوم السابق بـ 18 حالة لتصبح إجمالي الوفيات التي سُجلت أمس بسبب الوباء 314 حالة وفاة ليرتفع بها إجمالي الضحايا من العرب لـ 37 ألف و526 حالة وفاة.

وسجلت وزارة الصحة العراقية تراجعًا كبيرًا في أعداد الإصابات بتسجيلها 1997 إصابة جديدة السبت، وهو أقل رقم سجلتها الوزارة منذ 7 يوليو الماضي، العراق تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس كورونا بتسجيلها نحو 473 ألف حالة، وتقترب فيها الوفيات من تسجيل الحالة رقم 11 ألف.