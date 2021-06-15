إشبيلية يوضح موقفه من ضم راموس

المستقلة/- كشف مونشي، المدير الرياضي لإشبيلية، حقيقة ما تردد حول رغبة ناديه في استعادة سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، بعد رحيله عن النادي الأندلسي قبل 16 عاما.

وينتهي تعاقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الشهر الجاري، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

وقال مونشي خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية :”سيرجيو راموس ما زال لاعبا في ريال مدريد، أعتقد أنه يجري محادثات الآن للاستمرار مع الفريق، ولا يمكنني إلا أن أقول أكثر من ذلك”.

وعن اهتمام ناديه بالتعاقد مع ماركو فيراري لاعب ساسولو، وصامويل كاستييخو لاعب ميلان، قال: “ماركو لاعب جيد يلعب في فريق ممتاز، كل يوم يتم ربط الفريق بأكثر من 40 لاعبا مختلفا، لكن لا يوجد شيء حتى الآن”.

وأضاف: “كذلك كاستييخو، فلا نهتم بالتعاقد معه، نملك عدة لاعبين في مركزه مثل سوسو، روني لوبيز وأليخاندرو جوميز”.

وعن اهتمام ميلان بضم أليخاندرو جوميز، قال: “لقد قرأت حول هذا الأمر، جوميز سعيد معنا، ونحن سعداء به، أعتقد أن رحلته في إشبيلية قد بدأت للتو”.