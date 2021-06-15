إشبيلية يوضح موقفه من ضم راموس

المستقلة/- كشف مونشي، المدير الرياضي لإشبيلية، حقيقة ما تردد حول رغبة ناديه في استعادة سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، بعد رحيله عن النادي الأندلسي قبل 16 عاما.

وينتهي تعاقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الشهر الجاري، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

وقال مونشي خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية :”سيرجيو راموس ما زال لاعبا في ريال مدريد، أعتقد أنه يجري محادثات الآن للاستمرار مع الفريق، ولا يمكنني إلا أن أقول أكثر من ذلك”.

وعن اهتمام ناديه بالتعاقد مع ماركو فيراري لاعب ساسولو، وصامويل كاستييخو لاعب ميلان، قال: “ماركو لاعب جيد يلعب في فريق ممتاز، كل يوم يتم ربط الفريق بأكثر من 40 لاعبا مختلفا، لكن لا يوجد شيء حتى الآن”.

وأضاف: “كذلك كاستييخو، فلا نهتم بالتعاقد معه، نملك عدة لاعبين في مركزه مثل سوسو، روني لوبيز وأليخاندرو جوميز”.

وعن اهتمام ميلان بضم أليخاندرو جوميز، قال: “لقد قرأت حول هذا الأمر، جوميز سعيد معنا، ونحن سعداء به، أعتقد أن رحلته في إشبيلية قد بدأت للتو”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

للمرة الأولى في ذي قار .. استخدام الشاتلة الميكانيكية في زراعة الشلب

رياضية

ميسي يعترف بالتخاذل أمام تشيلي

الاخبار

يوفنتوس يتحرك لضم نجم بايرن ميونخ

رياضية

برشلونة يقترب من حسم مصير ديمبلي

رياضية

فيروس كورونا يغزو بطولة كوبا أمريكا

رياضية

تعرف على التشكيل المتوقع لقمة ألمانيا وفرنسا

اخر الاخبار

الرئاسة اللبنانية تكشف التطورات الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة

اخر الاخبار

الرئاسة اللبنانية تكشف التطورات الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة

رياضية

إشبيلية يوضح موقفه من ضم راموس

رياضية

تشكيل منتخب العراق أمام إيران

اخر الاخبار

 وزير الخارجية القطري يغرد بعد لقائه نظيره المصري في الدوحة ..صور 

اخر الاخبار

مصر.. أول تعليق من الشيخ محمد حسين يعقوب على قرار ضبطه وإحضاره

الاخبار

السيسي يدعو أمير قطر لزيارة مصر في أقرب فرصة‎

اخر الاخبار

السعودية..تنفيذ حكم الإعدام بمواطن سعودي لتكوينه “خلية إرهابية”

اخر الاخبار

سلطنة عمان.. تسجيل 3 حالات إصابة بـ”الفطر الأسود” لمرضى كورونا

اخر الاخبار

مصر تحذر من إقامة السدود العملاقة.. وتؤكد تقف حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار

اخر الاخبار

حاملا رسالة من الرئيس السيسى.. وزير الخارجية المصري يلتقى أمير قطر