إشبيلية يبعد ريال مدريد عن صدارة الدوري الإسباني

المستقلة/- سقط ريال مدريد في فخ التعادل مع إشبيلية، بنتيجة (2-2) في مباراة درامية، جرت بمعقل الميرنجي “ألفريدو دي ستيفانو” في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني.

سجل لإشبيلية فرناندو ريجس في الدقيقة 22، وإيفان راكيتيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 77

أحرز لريال مدريد أسينسيو في الدقيقة 67، وهازارد في الدقيقة (90+5).

بهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني متفوقا بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة الثالث، وأضاف إشبيلية النقطة 71 لرصيده، في المركز الرابع.

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