إشبيلية ضد برشلونة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المستقلة/- يلتقي إشبيلية ضد برشلونة، مساء اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة إشبيلية ضد برشلونة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة إشبيلية ضد برشلونة

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، الخامسة والربع بتوقيت القاهرة وعمّان.

القناة الناقلة لمباراة إشبيلية ضد برشلونة

تُذاع المباراة عبر قناتي bein sports hd1 وbein sports hd3.

التشكيل المتوقع للمباراة

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إشبيلية ضد برشلونة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

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