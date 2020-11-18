إسرائيل تقصف مواقع تابعة لفيلق القدس والجيش السوري

المستقلة /- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مواقع تابعة لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، والجيش السوري.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على تويتر: إن “الطائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف الليلة أهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني وللجيش السوري تشمل مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية بالإضافة الى بطاريات أرض-جو”.

وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية استهدف خلالها مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري في سوريا ردًا على زرع حقل العبوات الناسفة على حدود الجولان داخل الأراضي الإسرائيلية من قبل خلية عملت بتوجيه إيراني، على حد قوله.

جاء ذلك بعد ما أكدت وكالة الأنباء السورية أن الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي بسماء دمشق.

من جانبه، حمل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس الحكومة السورية مسؤولية حقل الألغام الذي عثر عليه في هضبة الجولان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تفكيك حقل ألغام قرب خط وقف النار في الجولان، محذرا سوريا من الاستمرار في هذا النوع من الممارسات.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن “سوريا مسؤولة عن وقوع مثل هذه الأحداث على أراضيها وعن السماح بتهريب الأسلحة عبر أراضيها إلى حزب الله”.

وزعم الجيش الإسرائيلي تفكيك الألغام في المنطقة التي سبق ورصد فيها محاولة لزرع عبوات ناسفة قبل 3 أشهر.

 

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

اخر الاخبار

رسمياً.. ‏السودان من بلد داعم للمقاومة إلى بلد مطبع مع إسرائيل

اخر الاخبار

الكشف عن وجود سفارة إسرائيلية سرية في البحرين منذ 11 عاماً

اخر الاخبار

قصف إسرائيلي على غزة طوال ليلة الجمعة

اخر الاخبار

متظاهرون يحرقون علم إسرائيل في السودان

اخر الاخبار

قرارات سريعة لتعزيز التطبيع .. صندوق استثمار إماراتي – إسرائيلي – أميركي

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وفاة ضابط كبير في ميسان بسبب كورونا

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..نعت مديرية شرطة ميسان، اليوم الثلاثاء، أحد ضباطها الكبار بعد اصابته بفايروس كورونا. وقال بيان عن المديرية  ان العقيد المرحوم (عبد الرزاق قاسم محمد) امر سيطرة الحولي الجنوبي في قسم السيطرات والطرق الخارجية اصيب بفيروس كورونا مما ادى الى وفاته. وأشارت المديرية في نعيها الى انها “فقدت صديقا واخا وضابطا غيورا مخلصا […]
اخر الاخبار

زلزال بقوة 6.3 يضرب اندونيسيا

المستقلة /- أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، وقوع زلزال بقوة 6.3 بمقياس ريختر، قبالة سواحل سومطرة. وقالت الوكالة إنها لم تصدر أي تحذيرات من موجات تسونامي بسبب الزلزال، الذي وقع على بعد 100 كيلومتر من اليابسة. ومن ناحية أخرى، كان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، ذكر أمس الإثنين، إن زلزالا […]
الاخبار

محافظة بغداد : تنصيب 2500 كاميرا حديثة لمراقبة مناطق العاصمة

المستقلة  / – افادت محافظة بغداد بقرب افتتاح مشروع المراقبة الامنية للعاصمة المتضمن 2500 كاميرا حديثة عالية التقنية. وافاد نائب محافظ بغداد علي العيثاوي بتصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: ان المشروع الذي تنفذه المحافظة، يتابعه شخصيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مشيرا الى ان المشروع الذي سيفتتح قريبا، يمكنه مراقبة 90 بالمئة من مناطق العاصمة. ونوه […]
اخر الاخبار

فيديو.. مي العيدان تهاجم تامر حسني وزوجته: فيلم أسوأ من أفلام 2020

المستقلة/ منى شعلان/ هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنان المصري تامر حسني، وزوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، بعد ما أعلنت بوسيل انفصالهما ، ثم وجه إليها زوجها رسالة صلح ، لتعتذر له ، ويعودان إلى حياتهما مرة أخرى. وعلقت مي، على ما حدث خلال الساعات القليلة الماضية ، من خلال مقطع فيديو لها عبر […]
اخر الاخبار

“الشارقة للكتاب” أول معرض دولي يعقد في زمن الكورونا

المستقلة ..  بعد أن تحوّلت قاعات وردهات معرض الشارقة الدولي للكتاب لمسرح كبير اجتمعت فيه ثقافات وحضارات الشعوب من مختلف أنحاء العالم، سجلت هيئة الشارقة للكتاب تاريخاً جديداً في مسيرتها ونجاحاً كبيراً في تنظيم أول معرض دولي يعقد على أرض الواقع في العالم خلال فترة (كوفيد 19)، مقدمة دورة استثنائية بكافة المقاييس خلال الفترة 4 […]
اخر الاخبار

اتحاد الصحفيين العرب يطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي السوداني اسحق احمد فضل الله 

المستقلة .. طالب الاتحاد  العام للصحفيين العرب السلطات السودانية بالإفراج الفوري عن الصحفي إسحاق احمد فضل الله الذي تم القبض عليه فى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 من قبل الشرطة التابعة للجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد السودانية والتي وجهت إليه تهمة العمل على تقويض النظام . وادان الاتحاد في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اعتقال الصحفي […]
اخر الاخبار

صحفي مصري شهير يكشف تفاصيل اشاعة وفاة عادل امام

المستقلة /- تداولت حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي اخباراً تتحدث عن وفاة الفنان الكبير عادل إمام صباح اليوم بعد تدهور حالته الصحية. تطل علينا بين الفترة والأخرى عدد من الأخبار التي تتدعي تدهور الوضع الصحي للفنان المصري “عادل إمام” الملقب بالزعيم، خلال حسابات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ويتم التفاعل معها بشكل مكثف […]
اخر الاخبار

البورصات العربية تستقر في المنطقة الخضراء بتعاملات الاثنين

المستقلة/أمل نبيل/ استقرت البورصات العربية في المنطقة الخضراء في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأثنين ثاني جلسات الأسبوع . وفيما يلي رصد لمؤشرات الأداء في بعض البورصات العربية السعودية أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على إرتفاع،وبالختام إرتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.29% إلى مستوى 8526.64 نقطة ليربح نحو 25.06 نقطة. وسجل […]
اخر الاخبار

العراق : يسجل 2390 إصابة جديدة بكورونا و42 وفاة خلال يوم واحد

المستقلة/- سجلت وزارة الصحة والبيئة 2390 إصابة جديدة بفيروس كورونا  42 حالة وفاة  خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين ان إجمالي الإصابات ارتفع  إلى 521542 حالات، وبلغ مجموع الوفيات 11712 ، كما سجلت الوزارة 2526 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي الحالات إلى 449565.  
اخبار العراق

مصرف الرافدين مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة

المستقلة / -أعلن مصرف الرافدين، توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.   وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاثنين، “تم توزيع رواتب موظفي بعض دوائر وزارات النقل والصناعة والنفط والاتصالات من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد”. واشار البيان […]
اخر الاخبار

بايدن يحذر ترامب من خطر ارتفاع وفيات كورونا

المستقلة /- حذر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن محذرا من خطر وفيات إضافية بكوفيد-19 إذا اصر ترامب على رفض إي تنسيق، داعيا الكونغرس إلى التكاتف وإقرار حزمة مساعدات جديدة لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا. ونبه بايدن الى أن عدم وجود تنسيق بين الفريقين يعني “أن اناسا إضافيين قد يموتون”، مشيرا خصوصا الى أهمية تحضير توزيع […]
اخر الاخبار

تراجع معدل البطالة في مصر رغم أزمة كورونا

المستقلة /- أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة إلى 7,3٪ من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 9,6٪ فى الربع الثاني من عام 2020 بانخفاض قدره 2,3 ٪، وبانخفاض قدره 0,5٪ عن الربع المماثل من العام السابق. ويرجع هذا الانخفاض إلى عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة […]
اخر الاخبار

عبد العزيز بن باز يتصدر ترند السعودية بسبب فتوى “الارض لا تدور”

تصدر وسم "بن باز" موقع التواصل الاجتماعي، تويتر في السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، بعد ان تم تداول فتوى قديمة حول أن "الأرض لا تدور" حيث تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عنه وفقا لموقعه الرسمي:
اخبار العراق

رئيس اركان الجيش يؤكد افتتاح منفذ عرعر الحدودي الأيام المقبلة

المستقلة / علي النصر الله / .. كشف رئيس اركان الجيش العراقي الفريق اول ركن عبد الامير رشيد يار الله ، عن قرب افتتاح منفذ عرعر الحدودي السعودي العراقي ، مؤكدا ضرورة تشديد الاجراءات الأمنية من اجل تأمين وحماية المنفذ والطريق المؤدي اليه . وقال يار الله في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( […]
الاخبار

83 شركة عالمية تشارك في معرض الامن والدفاع

المستقلة  / –  تعتزم الهيئة العامّة للصناعات الحربيّة الكشف عن منتجاتها في معرض الامن والدفاع الذي تحتضنه بغداد في نيسان المقبل عبر طرح الاسلحة والاعتدة المصنعة محليا، بينما ستشارك 83 شركة عالمية مختصة بمجال التصنيع العسكري. وتعمل الهيئة على إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق عبر اقامة مصانع متخصصة لسد احتياجات القوات المسلحة من […]
اخر الاخبار

كوفيد 25 .. يوسف الشريف يكشف عن مسلسله في رمضان 2021

المستقلة /- كشف الممثل المصري يوسف الشريف، عن اسم مسلسله الجديد، الذي من المتوقع إطلاقه رسميًا في شهر رمضان المقبل 2021. وأعلن الشريف عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” في تصميم إعلاني عن مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “كوفيد 25″، مشيرًا إلى أنه سيطلق في شهر رمضان المقبل 2021. وأشار يوسف الشريف إلى أن مسلسل “كوفيد […]
اخبار العراق

الكاظمي : يتهم جهات بوضع عقبات أمام إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة

المستقلة/- اتهم رئيس الوزراء  مصطفى الكاظمي  جهات لم يسمها بوضع عقبات أمام إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه البلد، ونبذل جهودا على مدار الساعة لتجاوزها ووضع البلد على الطريق الصحيح. وقال الكاظمي في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين في تصريحات أدلى بها خلال الجلسة الاعتيادية الاولى لمجلس الجهات غير […]
الاخبار

النجف تستعد لبناء 140 مدرسة ضمن تخصيصات القرض الصيني

المستقلة/ – وظفت وزارة التربية بدلاء احتياط بدل المتعينين لعام 2018 ممن لم يباشروا الدوام بمدارسهم. في غضون ذلك اعلنت محافظة النجف الاشرف انها تستعد لبناء 140 بناية مدرسية ضمن تخصيصات القرض الصيني. وقال مدير عام تربية بغداد الكرخ الثانية الدكتور قيس الكلابي في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: ان المتعينين سيكونون تحت التجربة لمدة […]
اخر الاخبار

وفاةُ وزير الخارجية السوري وليد المعلم

المستقلة..أعلنت وسائل إعلام سوريّة، في ساعةٍ مبكرةٍ من فجر اليوم الاثنين، وفاة وزير الخارجية والمغتربين السّوري، وليد المعلم، عن عمر 79 عاماً. وقالت وكالة الأنباء السوريّة “سانا”، إن “وزارة الخارجية والمغتربين تنعى وفاة وزير الخارجية وليد المعلم”. وأشارت إلى أن “المعلم من مواليد دمشق عام 1941 وتخرج من جامعة القاهرة العام 1963 بشهادة بكالوريوس اقتصاد”. […]
اخر الاخبار

خبير أجنبي يكشف تفاصيل صادمة عن بناء الهرم الأكبر

المستقلة /-  كان ومازال بناء الهرم الأكبر علامة استفهام كبرى، ودارت حولها العديد من النظريات وكان منها مؤخرًا هو أنه تم استخدام طرق مختلفة تمامًا عن تلك الموضحة في النظريات القديمة ، وفقًا لما قاله أحد الخبراء بعد عرض نتائج فحص جديد. يعتقد معظم علماء الآثار أن الهرم الأكبر البالغ من العمر 4500 عام، قد […]