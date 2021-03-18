إدارة ريال مدريد توصلت إلى تقرير طبي حول إصابات المهاجم النرويجي الشاب هالاند

المستقلة /- تضع إدارة ريال مدريد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، لاعب بروسيا دورتموند، ضمن خططها في سوق الانتقالات القادم، حيث يسعى الفريق لتجديد الدماء عبر التعاقد مع لاعبين شباب من ضمنهم أيضا الفرنسي كيليان مبابي.

وبالنظر للمشاكل التي تعرض لها ريال مدريد بشأن الحالة الصحية لعدة نجوم تعاقد معهم، وأبرزهم في السابق البرازيلي ريكاردو كاكا والويلزي غاريث بيل وحاليا النجم البلجيكي إيدين هازارد الذي دفع فيه الفريق 100 مليون يورو دون الاستفادة من خدماته بسبب كثرة إصاباته، فقد دفع ذلك الفريق للبحث في الملف الصحي لكل لاعب يهتم بالتعاقد معه.

وبحسب موقع ”ديفونسا سونترال“ فإن إدارة ريال مدريد توصلت إلى تقرير طبي حول إصابات المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، خصوصا حول مشاكل في ركبته.

وأكد التقرير أن المهاجم النرويجي لم يتعرض لإصابات كثيرة ولكنه يعاني من مشاكل في الركبة تضطره للتوقف عن اللعب بعد كل فترة لكنها ليست خطيرة.

وطيلة مشواره كلاعب تعرض إيرلينغ هالاند لـ8 إصابات وغاب عن 17 لقاء، وأطول مدة كانت غيابه لمدة شهر، لكن 4 من إصاباته كانت في الركبة.

وأكد التقرير الطبي أن المهاجم النرويجي الشاب يتعرض لمشاكل في الركبة كل 5 أو 6 أشهر ويضطر للغياب عن لقاء على الأقل بعد كل فترة للتعافي وحتى لا يتعرض لانتكاسة وإصابة قوية تبعده فترة طويلة.

ويعتبر ريال مدريد التعاقد مع إيرلينغ هالاند بمثابة استثمار للمستقبل وسيدفع مقابله مبلغا ماليا ضخما، ولذلك فهو لا يرغب في ترك أي شيء للصدفة، ويتابع أيضا الحالات الصحية لكل لاعب يضعه ضمن خططه حتى لا تتكرر حالات غاريث بيل وكاكا وإيدين هازارد.

وكان المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند قد أثار الجدل بعد إعجابه على المواقع الاجتماعية بصورتين نشرهما كل من البرازيلي فينسيوس جونيور والعميد سيرجيو راموس إثر تأهل ريال مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أتلانتا.

وترغب أندية برشلونة وتشيلسي ومانشستر يونايتد في التعاقد مع هالاند أيضا.

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