إدارة ريال مدريد تدعم زيدان

新华社照片，路透，2019年12月19日 （体育）（10）足球——西甲“国家德比”：巴萨平皇马 12月18日，皇家马德里队主教练齐达内在场边观赛。 当日，在2019-2020赛季西班牙足球甲级联赛第10轮比赛中，巴塞罗那队主场以0比0与皇家马德里队战平。 新华社/路透
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(المستقلة) أكد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، ثقته في فريقه رغم النتائج السيئة الأخيرة، مشددا على تلقيه الدعم الكامل من إدارة النادي.

ويعاني ريال مدريد من تراجع النتائج سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة إشبيلية، غدا السبت، في الجولة الـ12 من الليجا.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: “نعلم وضعنا، وما نريده هو المنافسة، وغدا فرصة لتغيير هذا الوضع، أثق في لاعبي فريقي كثيرا، مررنا بهذا الموقف في الكثير من المرات”.

وأضاف: “الشيء الأكثر أهمية هو لقاء الغد، حيث سنواجه خصما جيدا، نحب لعب مثل هذه المباريات، نعرف ما سيأتي بعد ذلك في دوري الأبطال، لكن أول شيء مباراة الليجا غدا، نفكر فيها فقط”.

وتابع: “تلقيت الدعم من النادي بالكامل، لا يمكنني أن أكون سعيدا بالنتائج الأخيرة، أنا محظوظ لوجودي هنا وسأعمل حتى اليوم الأخير لي”.

وواصل: “حين لا تفوز في المباريات يكون الانتقاد طبيعيا، وهذا لن يغير رأيي في لاعبي فريقي أو عملي الذي يتم تنفيذه بصعوبة”.

واستمر: “أتوقع أن يكون إشبيلية خصما قويا كالعادة، وكل مدرب يختار فريقه جيدا، وغدا سنرى من يلعب”.

وأتم: “لم أعتقد أبدا أنني غير قابل للمس، سواء كلاعب أو مدرب ولا حتى كشخص، أشعر بالقوة لمحاولة إيجاد الحلول، واللاعبون سيعطونني الفرصة للقيام بذلك، أنا متأكد”.

 

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