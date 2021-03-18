إدارة بايدن تتوجه لـ حل الدولتين للصراع الفلسطيني الاسرائيلي

المستقلة /- ورد في مسودة مذكرة دبلوماسية أمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن، تعكف على صياغة خطة تهدف إلى إحياء العلاقات الأمريكية الفلسطينية المنهارة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكرت “رويترز” نقلا عن موقع صحيفة “ذا ناشيونال” ومقرها الإمارات، أن المسودة لا تزال في “طور الصياغة”، لكنها قد تشكل في نهاية المطاف أساسا للتراجع عن جوانب في نهج ترامب الذي ندد به الفلسطينيون على انحيازه الشديد لإسرائيل.

ومنذ أن تولى بايدن منصبه في 20 يناير، قال مساعدوه إنهم يعتزمون ترميم العلاقات مع الفلسطينيين، وتعهدت الإدارة الجديدة باستئناف رصد مئات الملايين من الدولارات للمساعدات الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين، والعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.

كما أوضح مساعدو بايدن أنهم يريدون إعادة استهداف حل الدولتين كأولوية في السياسة الأمريكية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنهم يتحركون بحذر مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية في 23 مارس، وبعدها الفلسطينية في الأشهر المقبلة.

كما جاء في المسودة، أن الرؤية الأمريكية هي “تعزيز الحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين في المدى القريب”.

وورد في المسودة أنه قد يتم الإعلان عن مساعدات بقيمة 15 مليون دولار للفلسطينيين بحلول نهاية مارس للتصدي لمرض كوفيد-19.

كما تفيد الصحيفة بأن المسودة تتبنى موقفا أكثر صرامة تجاه الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وتشدد على ضرورة “التزام فلسطين بوقف المدفوعات التي تقدمها للمحكومين الفلسطينيين في إسرائيل بأعمال إرهابية”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

احذر شرب الماء في هذه الحالة لأنه يؤدي للوفاة مباشرة

اخر الاخبار

تجلط الدم بالساقين .. إليك الأعراض وأسباب الحدوث

اخر الاخبار

إدارة بايدن تتوجه لـ حل الدولتين للصراع الفلسطيني الاسرائيلي

اخر الاخبار

التربية تعلن تعطيل الامتحانات يوم الاحد المقبل

رياضية

ناد مصري يشكو من “السحر” في بطولة أفريقية

اخر الاخبار

وفاة المطربة السورية ميادة بسيليس

رياضية

ليس محمد صلاح.. كلوب يختار أفضل لاعب دربه

رياضية

ليس محمد صلاح.. كلوب يختار أفضل لاعب دربه

رياضية

قرار نهائي بخصوص عودة الجماهير إلى الدوري الإسباني

اخر الاخبار

3 أمور تحسم استمرار رونالدو مع يوفنتوس

رياضية

الأزمة مستمرة.. الشرطة يشكو العنكوشي

رياضية

بايرن يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب لاتسيو

رياضية

تشيلسي يقصي أتلتيكو ويبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الاخبار

لوقف هبوط الليرة..مطالب برفع أسعار الفائدة التركية

الاخبار

أسعار البيتكوين تقفز 5% فوق 58 ألف دولار

اخر الاخبار

فيديو.. “الحمدلله”.. نيللي كريم تحسم أمر خطوبتها

الاخبار

فيتش..دخلنا المرحلة الأخيرة من الأزمة الاقتصادية