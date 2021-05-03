إدارة القوة الجوية تحدد أسباب الوداع الآسيوي

المستقلة/- بحثت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، نتائج الفريق في دوري أبطال آسيا، التي تذيل من خلالها المجموعة الثانية.

وقال رئيس الهيئة الإدارية للنادي، الفريق الطيار شهاب جاهد، في بيان رسمي، اليوم الاثنين: “بحثنا مع الكادر التدريبي واللاعبين نتائج الفريق في دوري أبطال آسيا، وتم تشخيص النقاط المهمة لخروج فريقنا من البطولة”.

وواصل: “الهيئة الإدارية حثت الفريق على نسيان نتائج دوري الأبطال، والتركيز على مسابقتي الدوري الممتاز وكأس العراق، وعلى الجميع أن يطوي صفحة الماضي، ويركز على الاستحقاقات المحلية، التي نراهن من خلالها على تحقيق إنجازات جديدة للقوة الجوية”.

وأتم: “قدمنا الدعم المادي والمعنوي لإنجاح مسيرة الفريق، في بطولتي الدوري الممتاز والكأس، ونطلب من جمهورنا العريق الوقوف مع الفريق، لكون التتويج باللقب مسألة وقت، ويحتاج مساندة كبيرة”.

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