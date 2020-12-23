إحباط محاولة للاستيلاء على عقارٍ عائدٍ للدولة في بغداد

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المستقلة  / – أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، عن إحباط محاولة للاستيلاء على عقارٍ عائدٍ للدولة في بغداد، مبينة ضبطها المتهم والكتاب المُزوَّر المستخدم في المحاولة .

وقالت الدائرة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “فريق عمل مديرية تحقيق بغداد الذي انتقل إلى دائرة عقارات الدولة تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ بحوزته كتابٌ مُزوَّرٌ مزعوم صدوره عن الدائرة”، مُبيّنةً أن “الكتاب المزور معنون إلى أمانة بغداد – دائرة التصاميم؛ لغرض إنشاء محطة وقود على قطعة أرض عائدة إلى محافظة بغداد”.

وأضافت أنه “تمَّ تنظيم محضر أصولي في العملية التي نُفِّذَت بموجب مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهم والمبرزات الجرمية على قاضي التحقيق المختص الذي قرَّر توقيفه على ذمة التحقيق”.

وسبق للهيئة أن أعلنت عن اتخاذها إجراءات وتدابير؛ لتحصين عقارات الدولة من الاستغلال أو التعدي أو التجاوز أو التربُّح دون وجه حق منها، ورسمها خارطة طريق لإدارة هذا الملف بطرق فضلى.

 

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