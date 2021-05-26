إحباط محاولة سرقة فيلا الفنانة المصرية إلهام شاهين

المستقلة/- منى شعلان/ أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل متهم بالشروع فى سرقة فيلا الفنانة المصرية إلهام شاهين بمنطقة المنصورية بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات ، أنه فى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، تسلق عاطل فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية بقصد سرقتها، إلا أن الخفير المعين لحراسة المنطقة، تمكن من ضبط، وأبلغ رجال الشرطة الذين تحفظوا على المتهم وبالكشف عليه تبين سابقة اتهامه فى عدة قضايا سرقات، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة عاطل سبق اتهامه في قضايا سرقة تسلق سور فيلا الفنانة إلهام شاهين تمكن الخفير من ضبطه، وتم اقتياده إلى ديوان المركز.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتابعت التحقيقات، أن الفيلا مملوكة للفنانة إلهام شاهين ولكنها غير مقيمة فيها، وأنه بعد ضبط المتهم من قبل حارس المنطقة، اجرى اتصالًا هاتفيًا بها أخبرها بالواقعة.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بمحاولة أحد الأشخاص سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن عاطل حاول تسلق السور الخاص بالفيلا، وتمكن أحد الخفراء من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

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