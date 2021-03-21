إجراءات حكومية كويتية تأجل أزمة سيولة محتملة للربع الثالث من 2021

المستقلة/-قال بنك أوف أمريكا إن إجراءات اعتمدتها الحكومة الكويتية للحد من استنزاف الأصول السائلة لدى الخزانة قد ترجئ خطر أزمة سيولة إلى الربع الثالث من العام الجاري، بحسب وكالة رويترز.

تعرض صندوق الثروة السيادي الذي يغطي أي عجز لضغوط من انخفاض أسعار النفط
وتعرض صندوق الاحتياطي العام، صندوق الثروة السيادي الذي يغطي أي عجز تعاني منه البلاد، لضغوط من انخفاض أسعار النفط جراء فيروس كورونا واستمرار المواجهة بين الحكومة والبرلمان بشأن إجراءات من بينها قانون يسمح للدولة بالاقتراض.

جمع الصندوق بين 19.87 إلى 23.19 مليار دولار في الأشهر الأخيرة
وفي الأشهر الأخيرة، جمع الصندوق بين ستة وسبعة مليارات دينار (19.87 إلى 23.19 مليار دولار) من خلال مبادلة أصول مع صندوق الأجيال القادمة، وذلك عقب رد أموال لصندوق الاحتياطي العام بعدما أوقف قانون ٍسُن العام الماضي تحويلا إلزاميا ل 10% من إيرادات الدولة إلى صندوق الأجيال القادمة.
وقال بنك أوف أمريكا في تقرير بتاريخ 17 مارس “تبنت السلطات خطوات لتقليل استنزاف الأصول السائلة لدى صندوق الاحتياطي العام. تفيد تقديراتنا أنها أطالت المدى الزمني لاستنزاف أصول الصندوق حتى الربع الثالث من 2021.

وقالت مصادر لرويترز هذا الشهر إن الصندوق يتفاوض مع مؤسسة البترول الكويتية المملوكة على جدول زمني لسداد توزيعات متراكمة تتجاوز 20 مليار دولار.

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