إتهامات خطيرة تطال “محمد رمضان” بواقعة الإسماعيلية

المستقلة/ – بعد حادثة جريمة الإسماعيلية التي هزت أرجاء مصر، وراح ضحيتها شاب في الثلاثينيات قتل بساطور أدى إلى فصل رأسه عن جسده، انقسم رواد مواقع التواصل الإجتماعي إلى قسمين، فبعضهم إتهم الفنان المصري ​محمد رمضان​ أنه السبب في ما حصل، معتبرين ان القاتل “المهتز نفسيا” تقمص شخصية محمد رمضان في مسلسل الأسطورة، ما دفعه ليعيش الدور بكافة تفاصيله، وتسبب بقتل الشاب.

أما محبو الفنان محمد رمضان رفضوا فكرة لومه واتهامه بانه السبب بهذه الجريمة، مؤكدين ان أدائه رائع ومقنع في معظم المسلسلات التي قدمها، حيث ان الإنسان الطبيعي يستمتع بما يقدمه رمضان ، ويدرك أن كل ما يحصل هو “تمثيل” لا أكثر، ومن المستحيل ان يقدم شخص على قتل آخر بسبب مشاهد في مسلسل.

وفي بيان لها، وصفت وزارة الداخلية المصرية المجرم بالـ “مهتز نفسياً”، حيث انه كان يقول كلمات غير مفهومة، وتعالج سابقا من الإدمان،كما روى شقيق المجني عليه تفاصيل الواقعة، مؤكدا أن الضحية ذهب لشراء الخبز من أحد المخابز في الإسماعيلية ولم يعد، حتى إكتشفوا مقتله.