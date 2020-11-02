إتلاف 223 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. قال مدير شعبة الرقابة الصحية في دائرة كربلاء الدكتور كرار العباسي ، اليوم الاثنين ، إن ” الملاكات الصحية في الشعبة ونظيراتها في القطاعات الصحية ، أتلفت ما يقارب ( 223) طنا من المواد الغذائية الصلبة والسائلة ( 173000) الف لتر ، مختلفة الأصناف ، محلية وآسيوية ودول مجاورة منتهية الصلاحية ” .

وأوضح العباسي في تصريح لــــ ( المستقلة ) جرى إتلاف المواد المذكورة في مناطق الطمر الصحي ، وقسما منها في أليات ( كابسات) لرفع وتدوير النفايات لدائرة البلدية ، وفق محاضر رسمية وبحضور أصحاب المحال التجارية “.

واشار إلى إن ” هذه الحصيلة جاءت من خلال القيام بـ ( 219) حملة منفردة و( 142 ) مشتركة مع الجهات الساندة من الشرطة والأمن الوطني ، ومديرية الجريمة المنظمة “،

وذكر العباسي أن الفرق الرقابية ، فرضت غرامات مالية على ( 872) محلا ، و( 63) معملا ، بلغت أقيامها ( 71 ) مليون “، فضلا عن استيفاء مبلغ ( 262) مليون عن أجور الخدمات التي تقدمها الرقابة الصحية للمحال العامة والمعامل الغذائية الخاضعة لها ” .