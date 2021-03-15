300 مليون دولار من البنك الدولي لدعم العائلات في تونس

المستقلة/-يعتزم البنك الدولي تمويل برنامج دعم نقدي مباشر تحت إشراف رئاسة الجمهورية بقيمة 300 مليون دولار للعائلات التونسية، بحسب تصريحات فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد قد التقى مسؤول البنك الدولي اليوم الإثنين، بحسب الرئاسة التونسية، وناقشا عدداً من الموضوعات، من بينها استعادة الأموال المنهوبة ومساعدة الأسر التي تعاني من الفقر وتمويل عدد من المشروعات.

وقال بلحاج: “أعددنا برنامجاً هاماً لمعاونة العائلات التونسية تحت سقف الفقر المدقع، سيصل إلى 300 مليون دولار، وسيكون برنامجاً رئاسياً، والشرط الوحيد هو الشفافية وأن يوجه مباشرة للعائلات، وسيخدم مليون عائلة تونسية تشكل أكثر من 5 ملايين تونسي”.

وأضاف نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الرئيس التونسي عرض عدداً من

 

المشاريع الكبرى، فهناك مشروع مدينة صحية في القيروان، وأكد أن البنك الدولي سينظر في المشروع والإنجاز الاقتصادي فيه، كما عرض الرئيس مشروعات أخرى، والبنك سيدرسها أيضا.

 

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