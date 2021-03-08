إبراهيموفيتش يعلن موقفه من الاستمرار مع ميلان

المستقلة/- أوضح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، موقفه من البقاء مع الروسونيري لموسم آخر.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات لقناة “راي سبورت” الإيطالية: “أنا زلاتان، أشعر بالمسؤولية وبأنني قائد، هذا الفريق هو الوحيد الذي جعلني أشعر بالسعادة، أريد أن أتعلم وأن أكون مرشدا”.

وأضاف “أردت أن أكون مع الفريق في فيرونا رغم الإصابة، شعرت بذلك من داخلي، عندما أقضي يوما بدونهم فهذا يشبه البقاء بدون أبنائي”.

وعن بقائه في ميلان، علق إبراهيموفيتش: “لا أعرف، فلنرى ما سيحدث، الأمر في يد باولو مالديني، إذا أراد ذلك فأنا مستعد”.

وأتم: “الموسم ما زال طويلا، وهناك العديد من المباريات المتبقية، نحن نلعب دائما من أجل الفوز”.

 

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