إبراهيموفيتش يحدد توقيت اعتزاله

(المستقلة) أدلى زلاتان إبراهيموفيتش، نجم هجوم ميلان، بتصريحات عن توقيت اعتزاله لكرة القدم.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: “اعتزال كرة القدم؟ سأستمر في الملاعب حتى لا أستطيع القيام بهذه الأشياء التي أفعلها الآن”.

وأضاف: “يجب فقط أن أحافظ على لياقتي البدنية، بينما ستحل كل الأمور الأخرى من تلقاء نفسها”.

وواصل: “ميلان الآن في حالة لا تصدق، نقوم بعمل رائع هذا الموسم، لكننا لم نفز بأي شيء بعد، علينا أن نضع ذلك في الاعتبار”.

وتابع: “في تجربتي الأولى جئت إلى ناد يقاتل من أجل اللقب، وفي المرة الثانية جئت لإعادة النادي والفريق إلى القمة”.

وأتم “إنه تحد مختلف، وهذا الأمر الذي أحبه، لأن عندما يقولون إن الأمر صعب للغاية أريد الظهور في الصورة، أشعر في هذه المواقف أنني لا أزال على قيد الحياة”.