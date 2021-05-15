إبراهيموفيتش مهدد بالغياب عن بطولة اليورو

المستقلة/- يحتاج المهاجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، لفترة علاج لركبته اليسرى المصابة، تمتد حتى ستة أسابيع، ما قد يحرمه من المشاركة في كأس أوروبا المؤجلة حتى الصيف المقبل.

وتعرض إبراهيموفيتش (39 عاما)، لإصابة في ركبته قبل أسبوع، وقد أظهرت فحوص الخبراء الطبيين لنادي ميلان، اليوم السبت، حاجته “لعلاج واق لمدة ستة أسابيع”.

وكان “إبرا”، جدد عقده للتو مع ميلان لموسم إضافي، حتى يونيو/حزيران 2022، وعاد إلى صفوف منتخب بلاده المشارك في نهائيات كأس أوروبا الشهر المقبل، وذلك بعد مرور خمس سنوات على اعتزاله اللعب دوليا.

وتفتتح السويد مشوارها في البطولة القارية، في 14 يونيو/حزيران المقبل ضد إسبانيا، قبل أن تلعب ضد سلوفاكيا وبولندا في دور المجموعات.

وأمام المدربين مهلة حتى 1 يونيو/حزيران لتقديم لوائحهم من 26 لاعبا لكل منتخب، وبعد هذه المهلة، بمقدورهم تبديل أي لاعب بحال إصابته وتعرضه لمرض شديد قبل المباراة الأولى.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

ليستر يهزم تشيلسي ويتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي

رياضية

بين محرز وصلاح.. مدرب السعودية يختار الأفضل

رياضية

إبراهيموفيتش مهدد بالغياب عن بطولة اليورو

رياضية

ليفاندوفسكي يعادل رقم أسطورة ألمانيا

رياضية

أسطورة مانشستر يونايتد يدعم فلسطين

رياضية

تحديد ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

رياضية

ليفربول يتفق مع مدافع جديد

رياضية

ليفربول يتفق مع مدافع جديد

اخر الاخبار

إصابة الفنانة الفلسطينية ​ميساء عبد الهادي​ برصاص الاحتلال

رياضية

منتخب العراق للصالات يسقط أمام الإمارات

رياضية

لويس سواريز يلمح لموعد اعتزله الدولي

رياضية

مدرب أربيل يستقيل من منصبه

رياضية

الصناعات الكهربائية يفسخ عقد أحد لاعبيه

رياضية

العنكوشي يعلن موقفه من إيقاف الدوري العراقي

رياضية

الميناء يتخلص من عبء المحترفين

رياضية

مدرب العراق يعلن قائمته لوديتي طاجيكستان ونيبال

ثقافة وفنون

“كومبارس فاشلة” هجوم حاد على مها أحمد بسبب السقا وأمير كرارة