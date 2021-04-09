أيوب أوديشو يفاجئ القوة الجوية باستقالته

المستقلة/- قدّم مدرب القوة الجوية أيوب أوديشو استقالته لإدارة النادي، معلنا انفصاله عن الفريق، مبررا ذلك بأسباب صحية.

وقال مصدر مقرب من النادي في تصريحات صحفية إن الإدارة تفاجأت بقرار أوديشو على الرغم من وجوده مع الفريق في طريق العودة من السعودية إلى العاصمة بغداد، بعد التغلب على الوحدة السعودي في الدور التمهيدي المؤهل لمجموعات دوري أبطال آسيا.

فيما أشارت عدة تقارير صحفية إلى أن تأخر مستحقات اللاعبين والملاك الإداري هو السبب وراء استقالة أوديشو من منصبه.

الإدارة لم تقبل اعتذار المدرب وتسعى لدفعه للتراجع عن قراره، حتى يغادر بعد يومين إلى الإمارات مع الفريق لتكملة مشواره في دوري أبطال آسيا.

يشار إلى أن أوديشو قاد الفريق لدوري المجموعات في دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الوحدة السعودي في الملحق، كما يتصدر الدوري الممتاز.

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