أول رد من فتى الزرقاء بعد صدور حكم بإعدام 6 من المعتدين عليه.. فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وجّه فتى الزرقاء صالح رسالة شكر، اليوم الأربعاء، إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والقضاء والشعب الأردني، بعد صدور حكم بالإعدام على 6 من المعتدين عليه

ووجّه صالح رسالة شكر إلى جميع من وقف معه، خلال قضيته التي تسببت ببتر يديه وإعتام عينه.

وقضت محكمة أمن الدولة في الأردن اليوم ، بالإعدام شنقًا حتى الموت على 6 من مرتكبي جريمة فتى الزرقاء، منهم المتهم السابع عشر موسى مفيد أحمد منصور، الهارب من السلطات.

كما أصدرت حكمًا على متهمين اثنين بالحبس مدة سنة، وعلى متهم بالسجن لمدة 15 سنة، وعلى متهم آخر بالسجن 10 سنوات ووضعه بالأشغال المؤقتة.

وقضت محكمة أمن الدولة برئاسة القاضي العسكري موفق المساعيد، ببراءة 7 من المتهمين في قضية الفتى صالح.

وقالت المحكمة، إن المدانين في جريمة فتى الزرقاء، ارتكبوا جريمة روّعت المجتمع وأرهبت محافظة الزَّرقاء خصوصًا، والأردن بشكل عام.

وحاكمت المحكمة 17 متهمًا في القضية، بينهم متهم فارّ.

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