أول رد من زوجة سعد الصغير الأولى بعد زواجه عليها

أول رد من زوجة سعد الصغير الأولى بعد زواجه عليها

المستقلة/- منى شعلان/ علقت السيدة نور الهدى، زوجة الفنان المصري سعد الصغير الأولى، لأول مرة على إعلان المطربة برلنتي عامر الزواج منه خلال الأيام الماضية بشكل مفاجئ.

ونشرت زوجة سعد الصغير الأولى، عددًا من الصور تجمعها بأبنائها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقالت: “عمري وحياتي ودنيتي بحمد ربنا إني فعلا عرفت أربي رجالة أتشرف بيهم، سندي وعمري كله دول تربيتي وشقى عمري كلو توتي وحودة ومنة ومودي، يا رب يدينا طولة العمر وأفرح بيكم وأعيش وأربي عيالكم زى ما ربتكم”.

وتابعت :’“حسبي الله ونعم الوكيل يارب أشوف فيكم يوم يارب”.

وبدأت القصة عندما، نشرت برلنتي مقطع فيديو لسعد الصغير على حسابها بموقع فيسبوك يوجه خلالها رسالة تهنئة، قائلًا: “برلنتي، كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلبي.. مراتي برلنتي عامر بقولك كل سنة وانتي طيبة ويارب نبقى مع بعض السنة الجاية وعيد ميلاد سعيد عليكي يا حبيبتي.. أنتي وش السعد عليا أنتي كل الدنيا ليا.. حبيبتي أم أدهم”.

وعلقت برلنتي على الفيديو قائلةً: “ربنا يخليك ليا يا جوزي.. على العموم الست المحترمة اللي انا شخصيا بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولي بتبعت ناس تشتمني علي العموم أنا عمر ما حد شتمني هنا وبتقول كلام غريب جدا حسبي الله ونعم الوكيل”.