أول رد من المهن التمثيلية على تراشق مها أحمد والسقا وكرارة

المستقلة/- منى شعلان/ ناشدت نقابة المهن التمثيلية فى مصر برئاسة نقيبها الدكتور أشرف زكي، أعضائها بالالتزام بجادة المنطق والتعالي على كل ما هو شخصي لصالح المصلحة العامة كما تدعوهم للتضامن مع قضايا الوطن وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأصدرت النقابة بيانًا هامًا منذ قليل، قالت فيه: “تهيب نقابة المهن التمثيلية بأعضائها رموز الحركة الفنية وصناعها وقوة مصر الناعمة وواجهتها الحضارية للالتفاف حول قضايا الوطن ورفعته القضية الفلسطينية والالتزام بأخلاقيات المهنة والدور التنويري الذي يلعبه الفن والفنان في الارتقاء بالمجتمع”.

وتابع البيان: “وهو الدور الذي أشار له فخامة السيد رئيس الجمهورية حين أشاد بالدور الإيجابي الذي لعبته الدراما التليفزيونية هذا العام وهو الأمر الذي يدعونا جميعًا للفخر وللتكاتف والعمل على تأكيد هذه القيمة وهذا الدور الإيجابي”.

وكانت الفنانة مها أحمد، قد كتبت على حسابها الشخصي بموقع “فيس بوك”، “عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم فأشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا”.

أضافت، “النجم الأولاني بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رشحت فمسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور، ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش دور متعملوش واحده مبتدأة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني، رغم إن الكل عارف إني زي اخته (ندل)، أما التاني كان فبداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا استاذة، نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هي الحوجة مرة، رد وقالي الدور بينادي صاحبه، طبعا محكلكوش قد ايه ندمت نفسي وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب، وقلت عوضي عليك يارب”.

تابعت، “تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض فمسلسل واحد (على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوي، تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللي بيمثلوه، وربنا يركب عليهم بنوتة سنة أولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعايه الدراما كامله لصالحها وهما (مخدماتية للاستاذة)، يمهل ولا يهمل ابدوا من جديد يا أوفر تمثيل ياللي مبتقروش يا كمبارس جنب النجمة، نصيحه بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح بلاش تتشطروا على اساتذتكوا، ( عوضنا على الله ) .يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا”.