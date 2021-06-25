أول تعليق من نانسي عجرم بعد استدعائها في قضية زوجها

المستقلة/- منى شعلان/ حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الرد على بعض الشائعات التي اتهمتها بعدم حضور جلسة المحكمة الأخيرة بعد استدعائها في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، والذي قام باقتحام منزلهما.

حيث نفت عجرم تلك الشائعات من خلال تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلاً: ”لم أغِب ولن أغيب عن أي جلسة أُستدعى لها.. وقد حضرت الجلسة الأخيرة بصفتي شاهدة وبطلب من زوجي فادي للتوسع في التحقيق وصولًا إلى إصدار الحكم النهائي والعادل في القضية.. يرجى توخي الدقة في نشر الأخبار“.

وفى سياق آخر طرحت الفنانة نانسي عجرم، قبل قليل عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، الأغنية المنفردة الثالثة من ألبوم Nancy 10، وتحمل اسم “جايه معاك”.

 

يذكر أن نانسي عجرم طرحت خلال الفترة الماضية أغنيتين من الألبوم: “حبك بيقوى”، التي صدرت نهاية مايو الماضي، وهي من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، وتوزيع هاني يعقوب.

والأغنية الثانية هي “مشكلتك الوحيدي”، التي صدرت بتاريخ 11 يونيو الجاري، وهي من كلمات علي المولى، وألحان أيمن قميحة، وتوزيع باسم الرزق.

 

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