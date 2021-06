أول تعليق من نانسي عجرم بعد استدعائها في قضية زوجها

حيث نفت عجرم تلك الشائعات من خلال تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلاً: ”لم أغِب ولن أغيب عن أي جلسة أُستدعى لها.. وقد حضرت الجلسة الأخيرة بصفتي شاهدة وبطلب من زوجي فادي للتوسع في التحقيق وصولًا إلى إصدار الحكم النهائي والعادل في القضية.. يرجى توخي الدقة في نشر الأخبار“.

وفى سياق آخر طرحت الفنانة نانسي عجرم، قبل قليل عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، الأغنية المنفردة الثالثة من ألبوم Nancy 10، وتحمل اسم “جايه معاك”.

Gayya Maak is now available on all Platforms🎶🆕️ https://t.co/5KVBNJmSDT

#Nancy10 #جايه_معاك pic.twitter.com/AVdAyeVLNo

— Nancy Ajram (@NancyAjram) June 25, 2021