أول تعليق من محمد صبحى على أنباء تدهور حالته الصحية

المستقلة/- منى شعلان/ تداولت العديد من المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية، أنباء تزعم تدهور الحالة الصحية للفنان المصري محمد صبحي بسبب تعرضه لآلام فى العمود الفقري، مما تسبب في تأجيل بروفات مسرحيته الجديدة.

من جانبه نفى الفنان محمد صبحي لبرنامج “et بالعربي”، كل تلك الشائعات، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة، قائلًا: “أخبار خاطئة.. بعد احتفالية 50 فن في ديسمبر 2020 كانت آلام في فقرات الظهر وانتهت، والأخبار الخطأ نازلة دلوقتي بعد 4 شهور، أنا بعمل بروفات مسرحيتي يوميا”.

وشهدت احتفالية “50 سنة فن” تكريم الفنانين الذين شاركوا محمد صبحي مشواره الفني، وكرم فيها عدداً من الفنانين الذين اكتشفهم، وعملوا معه في البدايات، ومنهم إلهام شاهين وصلاح عبد الله ونيللي ولبلبة وداليا مصطفى ودنيا عبد العزيز ووفاء عامر وسميحة أيوب.

يشار إلى أن آخر أعمال محمد صبحي الفنية هي مسرحية “خيبتنا” تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية “غزل البنات” ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات ميرنا زكرى وعبير فاروق وربيعة رفيع والوجه الجديد حازم القاضى.

تتناول مسرحية “خيبتنا” ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور “يائس” العالم فى علم الجينات الذي يتنبأ بحرب فيروسات بين القوي العظمي في العالم .