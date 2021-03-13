أول تعليق من الملكة رانيا العبد الله على ما حدث في السلط

أول تعليق من الملكة رانيا العبد الله على ما حدث في السلط

المستقلة/-أحمد عبدالله/ اعتبرت الملكة رانيا العبد الله عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن ما حدث في مستشفى السلط الحكومي “فاجعة، وإهمال مؤلم لا يمكن تبريره”.

وكتبت على “فيسبوك”: “رحم الله الأرواح التي فقدناها وألهم ذويهم الصبر والسلوان”.

من جهته، اطلع الملك عبد الله الثاني خلال زيارته للمستشفى على مجريات ما حدث، وأمر مدير المستشفى الدكتور عبد الرزاق الخشمان بالاستقالة فورا، كما خرج إلى المواطنين وتحدث إليهم.

ووضع وزير الصحة الأردني نذير عبيدات استقالته أمام رئيس الوزراء بعد الحادث، فيما أكد مصدر مطلع أن “استقالة الوزير جاءت تلبية لأمر ملكي”.

وتسبب انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط بالأردن بوفاة 8 أشخاص كانوا يخضعون للعلاج من كورونا.