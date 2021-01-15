أول تعليق لوزير الصحة اللبناني بعد إصابته بكورونا

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المستقلة/-أحمد عبدالله/علّق وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن على إقرار مجلس النواب لقانون استقدام اللقاحات.

وافاد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية  في تغريدة له: “أتوجه بالشكر الخالص والمودة لدولة رئيس مجلس النواب ولرئيس وأعضاء لجنة الصحة النيابية والسادة النواب الكرام على إقرار هذا القانون الصحي العصري الذي يواكب الإنجازات العلمية ويؤمنها للشعب اللبناني رغم كل الظروف المعقدة لتبقى سلامته أولوية”.

ووفقا للنهار اللبنانية فقد ختم حسن تغريدته قائلا : ” أعاننا الله على مر هذا الوباء وبلاءه”.

يذكر أنه التصريح الأول لوزير الصحة بعد إصابته بوباء كورونا.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري شدد على وجوب أن يتيح  قانون الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المجال أمام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة كورونا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة النهار اللبنانية.

ونوه بري خلال الجلسة التشريعية المخصصة لإقرار قانون الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا،  بعمل رئيس واعضاء لجنة الصحة النيابية والجهد الجبار الذي بذل لإنجاز القانون ، لافتا إلى أن :” كل تشريع هو تشريع ضرورة، وهذا المجلس اسمه مجلس تشريعي، وعمل المجلس هو التشريع”.

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