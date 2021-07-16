أول تعليق لـ هالة صدقي على حكم حبس زوجها

المستقلة/- منى شعلان/ علقت الفنانة المصرية هالة صدقي، على الحكم القضائي الصادر من محكمة الأسرة بحبس زوجها سامح سامي، لمدة عام في دعوى النفقة المرفوعة منها، والبالغة قيمتها 320 ألف جنيه مصري.

ونشرت هالة عبر موقع الصور والفيديوهات”إنستغرام“ صورة من تهنئة محاميها الخاص، لحصولها على حكم بإثبات نسب أطفالها لها وحبس زوجها، وعلقت قائلة: “أعتذر لكل من قام بتهنئتي بمجموعة الأحكام التي صدرت لصالح اولادي قبل مصلحتي واعتذر بشدة عن عدم ردي لكل زملائي واصدقائي الصحفيين الشرفاء ولكل المحطات التلفزيونيه لان في الحقيقيه ليس هناك شئ يسعدني غير حكم ربنا حتي ولو بعد حين”.

وتابعت: لكن هناك اسره ادمرت وحاولت مرارا اني احافظ على شكل الأسرة سبع سنوات للحفاظ على شكل الأب المثالي حتى ولو امام ابنائي ففشلت وتحت الضغط والابتزاز والاستفزاز المستمر للاسف اضطرني للوصول لهذه المرحلة وهو الحكم عليه بالسجن لاكثر من قضية وهناك عدة قضايا أخرى منها التزوير والتشهير وكذلك بامريكا الذي يحتمي بها، واعتقد ان الرجوله ولو له حق واحد يكون هنا في مصر أمام أهلي وناسي.قصه محزنه اني ادافع عن حقوق اطفالي واحميهم من التشهير من اللي مفروض يكون حاميهم وسندهم في الدنيا.

وأضافت: هناك اباء يستغلون اطفالهم في الدعاره والمخدرات والسرقة هذا الاب لايقل عن هؤلاء للاسف، اعتذر للاطاله واعتذر عن اقحامكم في مشاكلي التي حاولت على مدار سنين اخفاءها لانها شئ يخصني وحدي ولكن إصراره على فتح باب بيتي انا وولادي على الملأ بيجبرني الرد بنفس الطريقة ولكن للاسف للشهرة مجانين حتي لو علي حساب أطفالهم ، والاغرب رسائله التلفونية لي وعكسها تماما في اليوم التالي.

ومازحت جمهورها خاصة الذين عبروا عن رغبتهم في الارتباط بها بعد الطلاق من زوجها، قائلة: ”لم يتبق إلا قضية الطاعة.. وإن شاء الله تخلص ونفتح باب طلبات الزواج تاني.. صباحكم كله خير“.

فى السياق ذاته رفضت محكمة الاسرة دعوى زوج الممثلة هالة صدقي التي يطالب فيها بإنكار نسب طفليه منها، كما قضت حبس الزوج لمدة شهر لامتناعه عن دفع متجمد نفقة لطفليه.

وكشت المحامي رفعت الشريف الموكل عن هالة صدقي أن المحكمة قضت بحبس الزوج لمدة شهر، لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها.

كانت محكمة الأسرة قضت في حكم سابق بحبس زوج الفنانة هالة صدقى لمدة شهر، لامتناعه عن دفع متجمّد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأبنائها، وقيمته 155 ألف جنيه.

يشار أن هالة صدقي تعرضت مؤخرًا لأزمة مع زوجها عقب تلقي إنذار بالطاعة وعلقت بأنه يمكث خارج البلاد وأن شقة الزوجية هي شقتها فضلًا عن عدم وجود بيت الطاعة أو طلاق شفاهي في الدين المسيحي.