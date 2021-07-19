أول تعليق لرئيس الوزراء الإثيوبي بعد الملء الثاني لسد النهضة
المستقلة/-أحمد عبدالله/غرد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عبر صفحته الرسمية على تويتر، وذلك بعد إعلان أديس أبابا نجاح الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: “مبروك الانتهاء من الملء الثاني في سد النهضة الكبير!.. إثيوبيا تتقدم”.
ሁለተኛው የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ሙሌት በመጠናቀቁ እንኳን ደስ ያለን!
ኢትዮጵያ #በጽናትትገሠግሣለች#ResilientlyOnwards pic.twitter.com/VEtK1gdI8z
— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) July 19, 2021
وكانت إثيوبيا قد أعلنت، اليوم الاثنين، اكتمال الملء الثاني لسد النهضة.
وكانت إثيوبيا أخطرت مصر في 5 يونيو الماضي رسميا ببدء الملء الثاني لسد النهضة، فيما ردت مصر باعتبار الخطوة خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق المبادئء، وللقوانين والأعراف الدولية.
ويثير السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار المخاوف من نقص المياه وبشأن الأمن المائي في مصر والسودان اللذين يعتمدان على مياه النيل.
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