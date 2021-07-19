أول تعليق لرئيس الوزراء الإثيوبي بعد الملء الثاني لسد النهضة

أول تعليق لرئيس الوزراء الإثيوبي بعد الملء الثاني لسد النهضة

المستقلة/-أحمد عبدالله/غرد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عبر صفحته الرسمية على تويتر، وذلك بعد إعلان أديس أبابا نجاح الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: “مبروك الانتهاء من الملء الثاني في سد النهضة الكبير!.. إثيوبيا تتقدم”.

ሁለተኛው የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ሙሌት በመጠናቀቁ እንኳን ደስ ያለን! ኢትዮጵያ #በጽናትትገሠግሣለች#ResilientlyOnwards pic.twitter.com/VEtK1gdI8z — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) July 19, 2021

وكانت إثيوبيا قد أعلنت، اليوم الاثنين، اكتمال الملء الثاني لسد النهضة.

وكانت إثيوبيا أخطرت مصر في 5 يونيو الماضي رسميا ببدء الملء الثاني لسد النهضة، فيما ردت مصر باعتبار الخطوة خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق المبادئء، وللقوانين والأعراف الدولية.

ويثير السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار المخاوف من نقص المياه وبشأن الأمن المائي في مصر والسودان اللذين يعتمدان على مياه النيل.