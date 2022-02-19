أول تعليق حكومي على واقعة عروس الإسماعيلية

المستقلة /- بعد انتشار مقطع فيديو ظهر فيها عريس يضرب عروسه في ليلة الزفاف، وسط الشارع في الإسماعيلية المصرية،علقت رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر مايا مرسي، على الواقعة عبر حسابها الشخصي في “فيس بوك”، وقالت: “بتضرب مراتك وهي بفستان الفرح في الشارع وقدام الناس يا عروسة انت عملت صلح بس افتكري الصلح مش خير خالص في حالتك”.

وتابعت مايا مرسي قولها انها لن تستغرب انه سيبقى هذا العريس يضرب زوجته أمام أولادها أو في الشارع مرة أخرى لأن غياب التربية والاحترام والمرؤة بداية انهيار الأسرة، حسب تعبيرها.

والمجلس القومي للمرأة هو مجلس قومي حكومي مصري، منشأ بقرار رئيس الجمهورية سنة 2000، ويتبع رئيس الجمهورية.

كما علق الفنان عصام السقا، على واقعة عروسة الاسماعيلية، وقال: “انت واد دكر كدا عشان يثبت لأهله إنه راجل وهو معداش حتي من أمام شارع الرجوله”، وأشار ان ما فعله هذا الرجل وصمة عار ستبقى تلاحقه حتى في احلامه.

هذا وسيطرت حالة من الغضب بين المواطنين، بعد انتشار فيديو عروسة الإسماعيلية، على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه عريس يعتدي على عروسته في الشارع والدم ينزف منها حتى جاءت قوة أمنية وسيطرت على الموقف، ليتفاجا الجميع بفيديو آخر يظهر فية العريس و العروسة أثناء تناولهم العشاء في شقتهم، ويحتضنان بعضهما وكان شيئا لم يكن.