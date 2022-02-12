أوكرانيا تنشر مركبات مدرعة في مناطق سكنية

المستقلة /- قالت الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، إنها رصدت مجددا تمركز مركبات مدرعة تابعة للجيش الأوكراني بالقرب من خط التماس في دونباس.وأضاف إيفان فيليبونينكو المتحدث باسم هذه الشرطة الشعبية: “في انتهاك للفقرة الثالثة من التدابير الإضافية، يواصل العدو نشر أسلحة ومعدات عسكرية في المراكز السكنية على الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا في المنطقة”.

ووفقا له، تمت ملاحظة وجود عربات استطلاع ودوريات مصفحة من طراز BRDM-2 في قريتي “ستانيتسا لوغانسكايا” و”ماكاروفو”.

في صيف عام 2020، باتت سارية المفعول، التدابير الإضافية لضمان الهدنة في دونباس، والتي نصت على حظر كامل لإطلاق النار ومنع نشر الأسلحة في المناطق المأهولة وبالقرب منها وحظر عمليات الهجوم والاستطلاع والتخريب.

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