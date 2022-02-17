أوكرانيا: تلقينا ألفي طن من الأسلحة

المستقلة /- أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم الأربعاء أن كييف تلقت أكثر من ألفي طن من الأسلحة والذخيرة من شركائها الغربيين.

وقال الوزير خلال “ماراثون الوحدة” التلفزيوني: “أريد أن أشير إلى أننا نشعر كل يوم بمزيد من الدعم من شركائنا الأجانب. لقد تلقينا بالفعل أكثر من 2000 طن من الأسلحة والذخيرة الحديثة”.

وذكر ريزنيكوف أن كييف تلقت أنظمة صواريخ STINGER المحمولة المضادة للطائرات وأنظمة صواريخ Javelin وNLAW المضادة للدبابات و”وسائل أخرى لم نكن حتى نحلم بها من ذي قبل”.

وأضاف أنه سيتم قريبا بناء مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة الهجومية التركية “بيرقدار” في أوكرانيا، وقال: “سيكون هناك مزيد من الدعم، لأننا في حوار مستمر معهم (الشركاء)”.

وأكد ريزنيكوف أن تدريبات عسكرية تجري حاليا في جميع أنحاء أوكرانيا.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

خبر وفاة المنشد حسين العجمي يهز الكويت والسعودية

ثقافة وفنون

بالزفة السورية.. نسرين طافش تحتفل بمولدها – فيديو

اخبار مصر

وفاة اسطورة الزمالك أحمد مصطفى

اخر الاخبار

السماح بأداء الحج لفئتين من غير السعوديين بالحج

اخر الاخبار

أمير الكويت يوافق على استقالة وزيري الدفاع والداخلية

اخر الاخبار

روسيا تطرد نائب السفير الأمريكي وواشنطن تجهز الرد

اخبار فلسطين

الكشف عن سرا خطير عن وفاة ياسر عرفات

اخبار فلسطين

الكشف عن سرا خطير عن وفاة ياسر عرفات

اخر الاخبار

أوكرانيا: تلقينا ألفي طن من الأسلحة

اخبار مصر

الرئاسة المصرية: نعاني فقراً مائياً.. ولنا حق أصيل في نهر النيل

اخر الاخبار

الرئيس الأوكراني: الوضع تحت السيطرة

اخر الاخبار

العاهل المغربي يأمر برصد مليار دولار لمواجهة آثار الجفاف

اخبار فلسطين

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اخر الاخبار

فيديو : اطلاق سراح “صاحب الصرافة المختطف” مقابل مبلغ مالي

رياضية

العراق ضمن المجموعة الثانية لبطولة اسيا تحت 23 عام التى ستقام في اوزبكستان

اخر الاخبار

صحيفة رسمية: رفض إقليم كردستان تطبيق قرار المحكمة الاتحادية تحدٍ للقوانين والدستور

اخر الاخبار

العلوي : استراتيجية حكومة الأغلبية فشلت ولم تحقق أي تطور منذ 4 اشهر