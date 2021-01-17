أوزيل يعلن الرحيل عن أرسنال والانتقال لناد جديد

(المستقلة) أعلن صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل، رحيله عن أرسنال، والانتقال إلى صفوف فناربخشه التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال أوزيل في تصريحات نقلتها قناة “سبورت1” التليفزيونية الألمانية: “أنا سعيد ومتحمس للغاية، لقد سمح لي الله بارتداء قميص فناربخشه، سأرتديه بفخر، وسأقدم كل شيء للفريق”.

وبحسب تقارير تركية، فإن راتب أوزيل مع فناربخشه سيصل إلى 5 ملايين يورو في الموسم.

وعانى أوزيل، صاحب الأصول التركية، من التهميش مع أرسنال، بعد استبعاده من قائمة الفريق اللندني المحلية والأوروبية، حيث لم يخض أي مباراة مع الفريق منذ بداية الموسم.

وتوصل أوزيل لاتفاق مع أرسنال بشأن فسخ العقد في يناير/كانون الثاني الجاري، قبل انتقاله إلى صفوف فناربخشه.

ورحل أوزيل عن أرسنال بعد تخليه عن راتبه حتى نهاية الموسم، والذي يبلغ 7 ملايين إسترليني.