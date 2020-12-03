”أوبك+” ترفع الإنتاج اليومي للنفط بمقدار 500 برميل

المستقلة/- قرر أعضاء تحالف “أوبك +” تقليص معدل خفض إنتاج النفط ليكون 7.2 مليون برميل يومياً، بدءاً من يناير المقبل..وفقا لوكالة بلومبرج.

وكانت معدلات الخفض الحالية تصل إلى 7.7 مليون برميل يومياً، بما يعني زيادة معدلات الإنتاج الحالية بمعدل 500 ألف برميل يومياً، على أن تتم مراجعة معدلات الخفض بصورة شهرية.

وكان تحالف أوبك+ اتفق في أبريل الماضي على خفض إنتاج النفط بمعدل 9.7 مليون برميل بدءاً من مايو وحتى يوليو 2020، ولكن تم تمديده إلى أغسطس في وقت لاحق، وبدءاً من سبتمبر الماضي تم تقليص معدلات الخفض لتكون 7.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية ديسمبر الجاري.

وقال أحد المندوبين إن المجموعة ستضيف 500 ألف برميل يومياً من الانتاج إلى السوق في يناير، وهو ربع ما كان سيحدث فى إطار الخطة السابقة.

وأضاف المندوب الذى طلب عدم ذكر اسمه أن الوزراء سيجرون بعد ذلك مشاورات شهرية لتقرير ما إذا سيعتمدون زيادة مماثلة في الإنتاج خلال الشهور اللاحقة.

من المرجح أن يبقي الاتفاق المعدل سوق النفط في عجز طوال الربع الأول، مما يسمح لـ”أوبك” باستنزاف المخزونات المتضخمة. ولو كانت المجموعة قد مضت قدماً في زيادة العرض بالكامل، فإن خبراء الاقتصاد في التجمع النفطي قد حسبوا أن السوق كانت ستتحول إلى فائض، الأمر الذي قد يقوض الارتفاع الأخير في الأسعار.