أوبك تتوقع ارتفاع طفيف للطلب على النفط خلال 2021

المستقلة/- خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام المقبل، مع عدم اليقين المحيط بتداعيات “كوفيد-19” على الأسواق.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن أوبك أنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2021 بنحو 5.90 مليون برميل يومياً، وهي مستويات أقل من المتوقعة سابقًا بنحو 0.35 مليون برميل يومياً.

وبالنسبة للعام الجاري، فمن المتوقع أن يتراجع الطلب العالمي على الخام بنحو 9.77 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل تغييرًا طفيفًا عن تقديرات الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب العالمي على النفط في العام الحالي والمقبل نحو 89.99 و95.89 مليون برميل يومياً على الترتيب.

وفيما يتعلق بنمو المعروض النفطي للدول غير الأعضاء في أوبك، يتوقع أن يبلغ 0.85 مليون برميل يومياً في العام القادم بانخفاض 0.1 مليون برميل يومياً عن التقديرات السابقة ليبلغ في المتوسط عند 63.52 مليون برميل يومياً.

أما في 2020، يتوقع أن يتراجع المعروض النفطي من خارج أوبك 2.50 مليون برميل يومياً إلى 62.67 مليون برميل يومياً في المتوسط، في مراجعة بالخفض عن التقييم السابق بنحو 0.08 مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد مستويات الإنتاج، زادت الإمدادات النفطية التي تضخها الدول الـ13 الأعضاء في أوبك بنحو 707 آلاف برميل يومياً خلال نوفمبر الماضي ليصل إلى 25.109 مليون برميل يومياً.

وجاءت الزيادة في الإنتاج النفطي من جانب ليبيا والإمارات، حيث ارتفعت الإمدادات بنحو 656 ألف برميل يومياً و75 ألف برميل يومياً على التوالي.