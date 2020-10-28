أنفوجرافيك : المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط حسب التصنيف الأمريكي

المستقلة/- أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إزالة اسم السودان من قائمة “الدول الراعية للإرهاب” بعد أن دفع السودان مبلغ 335 مليون دولار كتعويض عن هجمات تنظيم القاعدة على سفارتي واشنطن في تنزانيا وكينيا عام 1998.

لكن، ثمة منظمات ودول أخرى في الشرق الأوسط، أدرجتها الولايات المتحدة في قائمة “المنظمات الإرهابية أوالدول الراعية لها”. ما هي الدول والمنظمات التي أدرجتها واشنطن في قائمة الإرهاب؟ وكيف قد يُرفع اسمها من القائمة؟.

كيف يتم التصنيف؟

يتولى وزير الخارجية ووزير الخزانة الأمريكية بالتعاون مع وزير العدل، تقديم الأدلة والبيانات إلى الكونغرس الذي بدوره يوافق أو يعترض على تصنيف المنظمة أو الجماعة في لائحة الإرهاب وفقاً للمادة (219) من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.

ولكي يتم تصنيف أي جهة كمنظمة إرهابية، يجب أن تكون أجنبية ومنخرطة في أنشطة إرهابية، وتشكل أنشطتها تهديداً للأمن القومي الأمريكي أو أمن مواطني الولايات المتحدة.

ما الذي يحدث بعد صدور قرار التصنيف؟

تقوم وزارة الخارجية والخزانة الأمريكية بإعداد سجل عن الفرد أو المنظمة المعنية وتجميد أرصدة واصول الجهة او الفرد في الولايات المتحدة أو في المؤسسات الخاضعة لنفوذ وسيطرة أمريكيين و إخطار المؤسسات المالية الأمريكية بقرار الحظر وطلب حجز أرصدة الفرد أو الكيان.

ويبقى التصنيف ساري المفعول حتى يتم إلغاءه رسميا من قبل الحكومة الأمريكية أو انتهاء فترة صلاحية القرار أو إبطاله وفقا للقانون الأمريكي.