أنغام تهدد بمقاضاة إحدى الصحف.. والصحيفة ترد

المستقلة/- منى شعلان/ هددت الفنانة المصرية أنغام بمقاضاة إحدى الصحف، بسبب نشرها تصريحات مفبركة عنها وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر

ونشرت أنغام تغريدة للصحيفة وحوار منشور لها، وعلقت عليها قائلة “صحيفة عمري ما سمعت عنها ولم أجر حوار مع أحد وسوف اتخذ ضدهم إجراءات قانونية فورا.

وفور نشر أنغام تلك التدوينة بادرت الصحفية بتقديم اعتذاراً للفنانة المصرية من خلال تغريدة لها جاء فيها:”تتقدم صحيفة “الرؤية” بالاعتذار عما صدر من خطأ غير مقصود بشأن نشر حوار مع الفنانة أنغام.

وتابعت:” إلحاقاً بالاعتذار للفنانة أنغام تم اتخاذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في لائحة صحيفة الرؤية ومحاسبة المعنيين”.

على جانب آخر، حلت كل من أصالة وأنغام ضيفان على برنامج “سوالف رمضانية” الذي يذاع عبر إذاعة “روتانا”، كل منهما في حلقة مستقلة، وسبقت النجمة السورية في حلقتها، وتحدثت عن صديقتها قائلة: “هذا نداء لنغومة، ردي على مسجاتي أو دقيلي لو سمحتي.. أنا عصبت.. إذا مارديتي راح اجيلك البيت”.

كما أضافت: “قاعدة أدقلها من الصبح ما بترد، دقتلها 4-5 مرات وبعتلها رسائل ما بترد وفي آخر رسالة قلتلها لو ما بتردي عليا هاجى على بيتك نتفاهم هذا نداء لنغومة ردي عليا”.

وفي سؤال لأنغام عن مسامحتها شخصا ارتكب في حقها خطأ واعتذر بعدها، ردت قائلة: “الأمور دي مش بتاعة واتس أب أو سوشيال ميديا، الحاجات دي بتبقي بين نفسك وربنا وبين الإنسان اللي حصل بينك وبينه خلاف، الأمور دي حقيقتها أنها تبقي جوا الإطار الشخصي، علشان تحس إنها حقيقية وفيها صدق والنوايا حقيقية وماتبقاش للعرض أو الشو”.

وأكدت أنغام أنها تسامح من أخطأ في حقها حسب نوع الغلط، وتابعت :”فيه حد ممكن تسامحيه لو غلط فيكي، وفي حد ما تعرفيش تنسي له الغط، أو يفضل معلم فيكي لأنه كان غلط عن قصد وتعمد، الأخطاء عن عمد لمصلحة دي أمور ما تتنسيش بيبقي صعب فيها السماح شوية”.