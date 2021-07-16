أنشيلوتي يفكر في حل مبتكر لأزمة دفاع ريال مدريد

المستقلة/- الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في حل جديد، للتغلب على الأزمة المنتظرة في دفاع الميرنجي خلال الموسم المقبل.

وخسر ريال مدريد خدمات قائده سيرجيو راموس الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان، كما أن الفريق الملكي مهدد بفقدان الفرنسي رافائيل فاران لصالح مانشستر يونايتد.

ووفقا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن أنشيلوتي يفكر في الاعتماد على الفرنسي فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر لريال مدريد، في مركز قلب الدفاع خلال الموسم المقبل.

وكان ريال مدريد تعاقد مع النمساوي دافيد ألابا في الميركاتو الصيفي الجاري خلال صفقة مجانية، عقب انتهاء عقد اللاعب مع بايرن ميونخ.

وتضم قائمة الميرنجي أيضا، البرازيلي إيدير ميليتاو والإسباني ناتشو فيرنانديز في قلب الدفاع.