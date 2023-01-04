أم كلثوم  ضمن قائمة أفضل 200 مطرب بالعالم عبر التاريخ

المستقلة/- نشرت مجلة “رولينج ستونز rollingstone” الأمريكية التحديث الجديد لقائمة أعظم 200 مطرب في العالم عبر التاريخ، واحتلت فيها المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم المركز الـ 61، والوحيدة من بين كل نجوم الغناء العربي المعاصر والقديم.

وقالت المجلة في تعريفها بسيدة الغناء العربي: تعد المطربة المصرية أم كلثوم، واحدة من المغنيات اللاتي ليس لهن مثيل حقيقي بين المطربين في الغرب لعقود من الزمان، وهي إلى حد كبير روح العالم العربي، والتي لا يمكن طمس النوع الغنائي الخاص بها، حيث إنها تتمكن من التنقل عاطفياً بطريقة مذهلة في الأغاني المعقدة التي يمكن أن تستمر بسهولة لساعات، كما يمكنها التنقل بين الموضوعات المزخرفة، بسهولة، حيث كانت تقوم بالغناء أمام الحشود وتظهر كـ شعلة النار.

وذكرت المجلة بأن وفاة أم كلثوم عام 1975 جلبت الملايين إلى شوارع القاهرة حزناً، وبينما لا يُحصى تأثيرها بين المطربين العرب، فقد عبر تأثيرها القارات حيث وصفها المطرب الأمريكي بوب ديلان بأنها “عظيمة”، بينما استخدمت المغنية الأمريكية بيونسيه أغنية “أنت عمري”، بشكل بارز في تصميم جولتها الفنية في 2016.

وتصدر القائمة الأمريكية أريثا لويز فرانكلين مغنية وكاتبة أغانٍ وعازفة بيانو أمريكية لُقبت بـ “ملكة الروح”، ومن النجوم بالعصر الحديث ريهانا وليدى جاجا وبيونسيه وويتنى هيوستن وفريدى ميركوري وألفيس بريسلي وفرانك سيناترا وإلتون جون وبوب مارلى ومايكل جاكسون وأديل، وغابت عنها النجمة سيلين ديون في مفارقة أثارت غضب الكثير من عشاقها.

وأكدت المجلة في تقريرها بأن هذه قائمة أعظم المطربين وليست أعظم الأصوات وأكثر ما يهمنا هو الأصالة والتأثير وعمق كتالوج الفنان واتساع تراثهم الموسيقى.

ولدت فاطمة بنت الشيخ إبراهيم السيد البلتاجي الشهيرة ب أم كلثوم في 18 كانون الاول/ديسمبر، من عام1898، ولكنها مقيدة رسميا في سجلات الدولة المصرية بتاريخ آخر تماماً وهو 4 مايو 1908، وهو تاريخ قيدها في الدفاتر الحكومية، ورحلت عن دنيانا في الثالث من فبراير عام 1975 بسبب قصور عضلة القلب عن عمر يناهز 76 عاماً وتم تشيع جنازتها في مسجد عمر مكرم بحضور 2 مليون شخص وتم غسلها بجرعة من ماء زمزم تكفل الأمير عبد الله الفيصل بإرسالها.

ورغم مرور 47 عاماً على رحيلها مازالت أم كلثوم صاحبة المركز الأول في حقوق الأداء لجمعية المؤلفين والملحنين المصرية حسب تقريرها عن العام 2018 بأغنيتها “ألف ليلة وليلة” من ألحان بليغ حمدي وكلمات مرسى جميل عزيز، وبحسب التقرير، أيضاً جاءت في المركز الثالث أغنيتها “ياظالمني” من كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي.

رغم أنها مطربة بالأساس وأعمالها السينمائية لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، إلا أنها متواجدة ضمن قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية بعملها الأشهر “دنانير” الذي عرض للمرة الأولى عام 1940، وشاركها بطولته سليمان نجيب وفؤاد شفيق ويحيى شاهين وآمال زايد وعمر وصفى محمود رضا وحسن كامل وسعيد خليل وسرينا المصرية وادموند تويما، ومن الراقصات ببا إبراهيم وتحية كاريوكا، والفيلم قصة وأغاني أحمد رامي وألحان محمد القصبجي وزكريا أحمد ورياض السنباطي والموسيقى التصويرية لمحمد حسن الشجاعى وسيناريو وإخراج أحمد بدرخان.