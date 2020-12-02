أمينة خليل توضح حقيقة زواجها الأسبوع المقبل

المستقلة/ منى شعلان/ إنطلق منذ قليل حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 بدار الأوبرا المصرية، ويكرم في حفل الإفتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وقالت الفنانة المصرية أمينة خليل، على هامش الحفل ف. لقاء تليفزيوني لها ، إن أفضل ما حدث لها في 2020 هو خطبتها من رجل الأعمال عمر طه، في يوليو الماضي.

كما نفت خليل شائعات زواجها يوم الأربعاء أو الجمعة المقبلين، أكدت أنها شائعات وليس أكثر، مشيرة إلى أن السبب في تأخر زواجها هو فيروس كورونا المستجد، حيث ترغب الاحتفال بزفافها في ظل حضور جميع أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، قائلة: “كورونا حجمتنا”.

وعن أعمالها الفنية ، أشارت أمينة خليل إنها ترغب في تجسيد أدوار مختلفة في حياتها الفنية وعدم الانحصار في قالب فني بعينه، مؤكدة أنها ترفض الأدوار المُكررة عندما تُعرض عليها، ولا تعير اهتمامًا بالفترة التي قد تتوقف فيها من العمل، وأن ما يهمها هو الظهور في أدوار مختلفة.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم “الأب – The Father” إخراج فلوريان زيلر وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يعرض المهرجان 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.